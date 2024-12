Myslovič rozhodol gólom o triumfe Levski Sofia

Sofia 4. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Myslovič rozhodol svojím gólom o triumfe Levski Sofia nad Lokomotivom Plovdiv 2:1 v stredajšom zápase 18. kola bulharskej ligy. Dvadsaťtriročný stredopoliar skóroval v 71. minúte za stavu 1:1, bol to jeho premiérový presný zásah v drese Levski. Myslovič nastúpil v základnej zostave a hral do 78. minúty. Tím z hlavného mesta Bulharska si vďaka trojbodovému zisku poistil štvrtú priečku v tabuľke, za lídrom Ludogorec Razgrad zaostáva priebežne o desať bodov.



Myslovič prišiel do Levski vo februári 2024, keď podpísal s klubom dvaapolročnú zmluvu. Bývalý hráč Žiliny si predtým vyskúšal zahraničný angažmán v škótskom Aberdeene, kde bol minulý rok na hosťovaní z MŠK. Myslovič je bývalý mládežnícky reprezentant, na konte má sedem štartov za slovenskú 21-ku a v novembri sa zúčastnil aj na kempe reprezentačného A-tímu v Senci, zápasovú šancu od trénera Francesca Calzonu zatiaľ nedostal.