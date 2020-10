Futbal: Na stole je rozsiahla reforma Premier League

Londýn 11. októbra (TASR) - Anglické futbalové kluby FC Liverpool a Manchester United verejne podporili revolučný návrh Ricka Parryho, predsedu English Football League (EFL), na reorganizáciu a reformu Premier League, zmenu financovania a zrušenie Ligového pohára a Community Shield. Vedenie najvyššej súťaže tento krok kritizuje a tvrdí, že silné kluby chcú finančnou pomocou účastníkom nižších súťaží zakryť fakt, že sa snažia získať väčšia rozhodovacie právomoci.



Napriek kritike sa očakáva, že iniciatívu podporia aj ďalšie kluby "veľkej šestky" Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Chelsea a FC Arsenal. "Viacero navrhovaných zmien by mohlo mať zničujúce dôsledky. Sme sklamaní, že práve Rick Parry, predseda EFL, je iniciátor týchto zmien. Premier League totiž v dobrej viere hľadala s klubmi z nižších súťaží, ktoré sú v jeho gescii, riešenie situácie s pandémiou ochorenia COVID-19," uvádza sa vo vyhlásení Premier League.



"Nikto nehovorí, že to bude jednoduché. Takéto radikálne zmeny ani nemôžu byť bezbolestné. Či si naozaj myslím, že budú slúžiť väčšiemu dobru? Bezpochyby. Logická je aj podpora 'veľkej šestky'. Prečo by mali byť proti, ak zo zmien budú profitovať aj oni?" reagoval na kritiku Parry. Ten navrhuje zníženie počtu účastníkov PL z 20 na 18, ako aj jednorazovú finančnú pomoc pre kluby z nižších súťaží (takmer 275 mil. eur) a anglickú Futbalovú asociáciu (takmer 110 mil. eur) na zmiernenie následkov pandémie. Kluby z nižších súťaží by si medzi sebou navyše každoročne rozdelili 25 percent z celkového príjmu PL. Zároveň by sa však znížil počet potrebných hlasov na zmenu pravidiel v rámci najvyššej súťaže zo štrnásť na šesť. Hlasovacie právo by na rozdiel od súčasnosti malo len deväť klubov s najväčším počtom odohraných sezón ("veľká šestka" a trio FC Everton, FC Southampton, West Ham United). V hre sú aj neskorší štart súťaže či zmena počtu hráčov na hosťovaniach.