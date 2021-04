Na Wembley budú diváci v apríli na FA Cupe a finále Ligového pohára

Londýn 1. apríla (TASR) - Po viac ako roku sa opäť dostanú diváci na futbalové Wembley. Organizátori anglického FA Cupu a Ligového pohára potvrdili, že limitovaný počet fanúšikov sa dostane na tribúny v semifinále FA Cupu Leicester - Southampton (18. apríla), resp. 25. apríla na súboj finále Ligového pohára Manchester City - Tottenham Hotspur.



Momentálne majú fanúšikovia zákaz navštevovať štadióny, no do mája by sa protipandemické opatrenia zmiernia. Predstavitelia English Football League (EFL) potvrdili informácie, že tieto zápasy poslúžia ako testovacie podujatia. Maximom je počet 10.000 divákov.



Na Wembley sa dostanú na duel FA Cupu miestni robotníci a obyvatelia priľahlých štvrtí, maximom je počet 4000. Na finále Ligového pohára by sa mohlo dostať 6000 fanúšikov oboch klubov. Informovala agentúra AP.