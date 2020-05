Belehrad 6. mája (TASR) - Najvyššia srbská futbalová súťaž sa opäť rozbehne 30. mája. Ligu v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu, do skončenia ročníka zostávajú odohrať štyri kolá.



Päť klubov vrátane Crvenej Zvezdy a Partizanu Belehradu chcelo, aby sa zachoval pôvodný formát súťaže aj s play off, no 11 bolo proti. Srbský pohár bude pokračovať 3. júna štvrťfinálovými zápasmi. Finále je na programe 24. júna. Informovala o tom agentúra DPA.