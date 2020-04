Napoutovi nevyšiel ani druhý pokus dostať sa na slobodu

New York 14. apríla (TASR) - Bývalému funkcionárovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Juanovi Angelovi Napoutovi nevyšiel ani druhý pokus dostať sa z väzenia. Niekdajší prezident Juhoamerickej futbalovej konfederácie CONMEBOL si od roku 2017 odpykáva v Amerike deväťročný trest za korupciu v afére FIFAgate.



V utorok federálna sudkyňa Pamela Chenová zamietla jeho prepustenie na kauciu do rozhodnutia odvolacieho súdu. Podľa rozhodnutia existuje priveľké riziko úteku. "Je väčšie v porovnaní s minulosťou, pretože je vo väzení už približne dva a roky a v prípade neúspešného odvolania by sa musel vrátiť za mreže na ďalších minimálne päť," citovala Chenovú agentúra AFP.



Tá Napoutovi nevyhovela ani minulý týždeň so žiadosťou o prepustenie zo zdravotných dôvodov. Šešťdesiatdvaročný Paraguajčan sa snažil vyvolať súcit obavami z koronavírusu, súd však jeho argumenty neuznal. "Rizko vážneho priebehu ochorenia v jeho prípade nie je oveľa väčšie ako u mladších spoluväzňov," zdôvodnila Chenová a dodala, že na Floride, kde sa Napout nachádza, zatiaľ nehlásili žiadny prípad nového koronavírusu.