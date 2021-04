Futbal: Navas predĺžil s PSG zmluvu do roku 2024

Paríž 26. apríla (TASR) - Kostarický futbalový brankár Keylor Navas predĺžil kontrakt s Parížom St. Germain. Na základe novej zmluvy by mal obliekať dres francúzskeho šampióna až do roku 2024.



Tridsaťštyriročný Navas prišiel do PSG pred dvomi rokmi z Realu Madrid, s ktorým predtým získal titul v La Lige a trikrát za sebou vyhral Ligu majstrov. S Parížom následne triumfoval v Ligue 1 a prebojoval sa do finále LM. V tejto sezóne dokázal s PSG postúpiť do semifinále Ligy majstrov, v domácej súťaži patrí tímu momentálne druhá priečka, za vedúcim Lille zaostáva o bod. "Som veľmi šťastný, že moja futbalová cesta môže pokračovať v Paríži St. Germain," uviedol Navas vo videu na klubovom webe.



Navas má na konte 96 štartov za kostarickú reprezentáciu, s ktorou sa dvakrát predstavil na svetovom šampionáte. Na MS 2014 v Brazílii postúpil s národným tímom senzačne do štvrťfinále.