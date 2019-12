Premier League: Návrat Laporteho do zostavy Manchestru City sa blíži

Manchester 31. decembra (TASR) - Návrat obrancu Aymerica Laporteho do zostavy anglického futbalového majstra Manchester City sa podľa trénera Pepa Guardiolu blíži.



"Jeho zdravotný stav sa zlepšuje. Trénuje individuálne, myslím si, že sme vo finále jeho rekonvalescencie. Do týždňa, prípadne desiatich dní by sa mohol pripojiť k tímu," citovala agentúra AFP slová španielskeho kouča.



Dvadsaťpäťročný Francúz si zranil koleno v septembrovom zápase proti Brightonu a musel podstúpiť operáciu.