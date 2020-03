Návrata Bendera do zostavy Leverkusenu sa odkladá

Leverkusen 6. marca (TASR) – Účastník nemeckej futbalovej Bundesligy Bayer Leverkusen sa bude musieť ešte nejaký čas zaobísť bez svojho kapitána Larsa Bendera.



Defenzívny hráč sa po zranení bedra mal vrátiť do zostavy "farmaceutov" už zajtra v domácom zápase proti Eintrachtu Frankfurt, no nestane sa tak. "Ešte nie je na tom tak, ako by sme potrebovali," uviedol tréner Peter Bos podľa agentúry SID. Leverkusen je aktuálne v lige na 5. mieste.