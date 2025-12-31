< sekcia Šport
Futbal: Neapol chce získať Hojlunda na trvalý prestup
Autor TASR
Neapol 31. decembra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu SSC Neapol chce získať Rasmusa Hojlunda na trvalý prestup. Dánsky útočník je momentálne pod Vezuvom na ročnom hosťovaní z Manchestru United. Podľa slov športového riaditeľa Neapola Giovanniho Mannu by malo ísť iba o formalitu.
Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku vsietil v tejto sezóne deväť gólov a prispel k triumfu Neapola v talianskom Superpohári. „Urobíme všetko pre to, aby sme získali Rasmusa na riadny prestup. Dôležité je, že sa u nás cíti ako doma a páči sa mu v Neapole," uviedol Manna pre talianske médiá.
