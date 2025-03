Neapol dohral bez Lobotku, no zostal v hre o titul

Rím 31. marca (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku rozhodol o výhre Neapola v šlágri nedeľného programu talianskej Serie A nad AC Milánom 2:1 a zaznamenal už svoj jubilejný 400. gól v kariére. Tím spod Vezuvu sa vďaka výhre udržal v boji o titul a na vedúci Inter Miláno stráca tri body. Duel však nedohral slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.



Tridsaťročný stredopoliar nastúpil tradične v základnej zostave a počas svojho pobytu na ihrisku mal 57 dotykov s loptou a 94 percent úspešnosť prihrávok. V závere sa však pravdepodobne zranil a z ihriska odišiel v 81. minúte, keď ho vystriedal Juan Jesus. Klub však bližšie informácie neposkytol.



Domáci viedli už v 2. minúte, keď po rýchlej akcii trafil k pravej žrdi Matteo Politano, Lukaku pridal druhý gól v 19. minúte, keď síce netrafil loptu dobre, ale tá aj tak skončila v sieti. V 69. minúte bol hrdina brankár Alex Meret, ktorý chytil penaltu Santiaga Gimeneza a gól Luku Joviča na 1:2 prišiel už neskoro.



"V prvom polčase sme boli excelentní a dominovali sme. Páčila sa mi aj prvá polovica druhého polčasu, ale potom sme začali hrať horšie, aj kvôli kondícii niektorých hráčov. Scott McTominay sa zobudil so symptómami chrípky, takže som musel na posledných chvíľu meniť zostavu. Frank Anguissa na tom nebol najlepšie a David Neres sa len vrátil do kádra. Navyše sme hrali proti excelentnému Milánu. Vedeli sme, že môžeme mať ku koncu problémy," uviedol pre klubový web tréner Antonio Conte.



Z boja o titul už pravdepodobne vypadla tretia Atalanta Bergamo, ktorá prehrala na ihrisku Fiorentiny 0:1 a na vedúci Inter stráca už deväť bodov. "Pokiaľ ide o boj o titul, povedal by som, že sme skončili. Bol to nesplniteľný sen, ktorý sa podľa mňa rozplynul už počas zápasu s Interom," povedal tréner Atalanty Gian Piero Gasperini. Jeho zverenci prehrali s Interom 0:2 v predchádzajúcom kole.