Neapol po šiestich rokoch s pohárom, Meret zatienil i Buffona

Rím 18. júna (TASR) - Po šiestich rokoch sa futbalisti SSC Neapol opäť radujú zo zisku Talianskeho pohára. V stredajšom finálovom súboji na rímskom Stadio Olimpico zdolali Juventus Turín 4:2 po jedenástkovom rozstrele, keď sa v riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 0:0. Nečakaným hrdinom duelu sa stal málo skúsený brankár "Partenopei" Alex Meret, ktorý dostal medzi žrďami šancu namiesto suspendovaného Kolumbijčana Davida Ospinu. V riadnom čase neinkasoval ani raz a v rozstrele zneškodnil pokus Paulovi Dybalovi. Kým v drese Neapola boli úspešní všetci štyria strelci, za "Juve" okrem Dybalu zlyhal aj Danilo, ktorý vôbec netrafil bránu.



"Som hrdý, že môžem byť súčasťou tohto mužstva. Od prvej minúty po záverečnú sme vydali zo seba maximum," spokojne konštatoval Meret, ktorý sa mohol tešiť zo zisku svojej prvej trofeje v zatiaľ krátkej profikariére. Šanca sa mu naskytla pri treste brankárskej jednotky Ospinu. "Tréner robí rozhodnutia. Chcel som byť pripravený, ak dostanem príležitosť. Som potešený mojím výkonom. Priniesli sme domov pohár, čo bol jeden z našich cieľov. Teraz si musíme udržať víťazného ducha, snažiť sa ďalej pokračovať v tomto trende a pomaly sa šplhať tabuľkou v lige," vyznal sa 23-ročný brankár pre RAI Sport.



Blysol sa aj jeho náprotivok, o 19 rokov starší veterán Gianluigi Buffon. Ten viackrát ukázal svoje umenie a udržal Juventus až do záverečného momentu v hre o trofej. Pre Mereta je dlhoročná talianska reprezentačná jednotka vzorom. "'Gigi' je stále číslo jeden. Dnes to potvrdil tromi či štyrmi bravúrnymi zákrokmi. Je pre mňa cťou, že môžem chytať proti niekomu, kto bol a stále je mojím idolom. Tým nabral zápas ešte výnimočnejší punc," dodal Meret.



SSC chýbal slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý nefiguroval na súpiske pre zranenie stehenného svalu. Neapolčania sa radujú zo zisku už šiesteho Talianskeho pohára, predtým ho naposledy vybojovali v roku 2014, keď zvíťazili vo finále nad Fiorentinou 3:1. Ako kapitán vtedy zdvihol trofej nad hlavu slovenský stredopoliar Marek Hamšík. Juventus nevyužil šancu na rekordný 14. triumf v domácom pohári, Cristiano Ronaldo si tak musí ešte počkať na zisk jubilejnej 30. cennej trofeje. Portugalský kanonier mal byť v poradí piaty exekútor Turínčanov v jedenástkovom rozstrele, no po zaváhaní dvoch spoluhráčov a premenenom pokuse Arkadiuzsa Milika sa k slovu ani nedostal. Po zápase sa mu do očí tisli slzy. "Bol trochu smutný z výsledku. Jedenástky sú vždy lotéria," vyjadril sa na adresu Ronalda spoluhráč Juan Cuadrado.



Tridsaťpäťročný krídelník mal dobrú šancu na otvorenie skóre v 5. minúte, no proti bol pozorný Meret. S pribúdajúcim časom sa päťnásobný držiteľ Zlatej lopty FIFA s trávnika vytrácal. Tréner "starej dámy" Maurizio Sarri naznačil, že Ronaldo po koronavírusovej prestávke ešte nedokázal opätovne nadobudnúť svoju povestnú akceleráciu. "No to je normálne, ak dlho nehrávate zápasy," poznamenal Sarri. Pre trénera Juventusu to bolo špecifické finále, keďže je rodák z Neapola a SSC trénersky viedol v rokoch 2015-2018.