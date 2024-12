Neapol podľahol Laziu druhýkrát za štyri dni, Conte: Nie som sklamaný

Rím 9. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol podľahli Laziu Rím druhýkrát v priebehu štyroch dní. Neapolčania po vypadnutí z Coppa Italia prehrali s "Biancocelesti" aj v nedeľňajšom stretnutí 15. kola Serie A (0:1) a nevyužili možnosť vrátiť sa na čelo talianskej najvyššej súťaže. Hlavný tréner "Partenopei" Antonio Conte napriek prehre vyjadril spokojnosť s výkonom i nasadením svojich zverencov.



Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom mohol ísť v prípade víťazstva do čela pred Atalantu Bergamo. Počas zápasu však vystrelil klub spod Vezuvu do priestoru brány iba raz a v 79. minúte inkasoval gól od Gustava Isaksena. "Zápas nám hovorí, že cesta, ktorou sa uberáme, je správna. Nie som sklamaný z výkonu, chlapci do toho dali všetko. Odohrali dobrý zápas proti výbornému tímu," uviedol Conte pre televíziu DAZN.



Taliansky kouč bol pozitívny aj napriek tomu, že jeho tím strelil v uplynulých šiestich súťažných stretnutiach za sebou maximálne jeden gól. Conte verí svojej filozofii a v zlepšenie efektivity v zakončení. "Našou myšlienkou je útočiť na súpera, nedovoliť mu kontrolovať hru a vytvárať si šance. Z tohto pohľadu je čo zlepšovať. Dostávame sa do príležitostí, ale chýba nám posledný krok. Pracujeme na tom," povedal 55-ročný kormidelník. Lobotka dostal priestor v základnej zostave, v ktorej počas pohárového duelu chýbal.



Vo vyrovnanej tabuľke Serie A je rozdiel medzi vedúcou Atalantou a piatym Laziom iba trojbodový. "Je ťažké dostať sa na vrchol a naopak, trvá iba malý moment, keď klesnete dolu. Veľmi dobre poznám túto súťaž a tímy, ktoré sú na vrchole. Musíme im čeliť týmto prístupom a potom na konci uvidíme výsledok," povedal Marco Baroni, tréner Lazia. Šesťdesiatjedenročný Talian získal jediné "scudetto" ešte počas hráčskej kariéry. Bolo to práve v drese SSC Neapol počas slávnej éry Diega Maradonu. Baroni vtedy jediným gólom do siete Lazia zariadil Neapolčanom druhý titul v histórii.