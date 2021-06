Neapol ponúkne Meretovi kontrakt do leta 2025

Neapol 21. júna (TASR) – SSC Neapol ponúkne futbalovému brankárovi Alexovi Meretovi predĺženie kontraktu do leta 2025. Klub mu garantoval pozíciu jednotky pod novým trénerom Lucianom Spallettim a podľa webu Football Italia je veľmi pravdepodobné, že s ňou bude súhlasiť.



Dvadsaťštyriročný brankár v minulej sezóne bojoval o miesto medzi troma žrďami s Kolumbijčanom Davidom Ospinom. Vo všetkých súťažiach odchytal 28 duelov, v ktorých sedemkrát neinkasoval. Za svoje výkony si vyslúžil nomináciu do národného tímu, na majstrovstvách Európy však v troch zápasoch základnej skupiny do hry nezasiahol.



Jeho súčasný kontrakt je platný do júna 2023. K podpisu nového by malo prísť bezprostredne pred začiatkom novej sezóny.