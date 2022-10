Neapol rozhodol v prvom polčase, Inter sa stále trápi

Rím 2. októbra (TASR) - Futbalisti Neapola sú v tomto ročníku talianskej Serie A aj po ôsmom kole bez prehry. V sobotu zdolali FC turín 3:1 a vedú tabuľku Serie A o tri body pred druhou Atalantou Bergamo, ktorá má zápas k dobru. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral za Neapol celý zápas.



O úvodné dva góly sa postaral kamerunský reprezentant Andre-Frank Zambo Anguissa už v úvodnej štvrťhodine. Najprv zužitkoval center Maria Ruia, ktorý poslal do brány hlavičkou od žrde a otvoril si tak strelecký účet v Serie A. O chvíľu predviedol sólovú akciu cez polovicu ihriska – loptu potiahol až pred bránu a Vanju Milinkoviča-Saviča prekonal z bezprostrednej blízkosti. Zvyšné dva góly padli ešte pred polčasom, najprv na 3:0 domáci zásluhou Chviču Kvaratscheliu. Gruzínec vyslal na bránu nevýraznú prízemnú strelu, stačila však na prekonanie Milinkoviča-Saviča. V úplnom závere prvého dejstva skóroval za hostí Antonio Sanabria, keď sa presadil v skrumáži vo vnútri šestnástky. Ten istý hráč mal ešte šancu skórovať hlavičkou, bránku však tesne minul. Hostia ešte protestovali za neodpískanie faulu na Wilfrieda Singa v blízkosti pokutového územia, výsledkom však bola iba červená karta pre ich trénera Ivana Juriča.



"Nebudem klamať, som veľmi šťastný. Môj prvý gól v Serie A," uviedol nadšený Anguissa pre AFP. Chválou na adresu svojho mužstva za výkon v prvom dejstve nešetril tréner Luciano Spalletti. "Skvelý polčas s naozaj dobrým začiatkom, skombinovali sme fyzickú silu a kvalitu. Štyridsať minút som bol spokojný s tým, čo vidím – chlapci kontrolovali hru a napádali na polovici súpera. Potom sme stratili tempo, za čo vzdávam rešpekt Turínu," uviedol kormidelník domácich. "Doplatili sme na chyby z nepozornosti. Nemáme zlý prístup, doplácame na jednotlivé pochybenia," okomentoval Jurič výko svojho tímu, ktorý prehral tretí duel v rade.



Ďalšiu prehru zaznamenal aj vlaňajší vicemajster Inter Miláno, v zostave s Milanom Škrianiarom nestačil na AS Rím 1:2. Domáci figurujú so štyrmi prehrami na siedmom mieste tabuľky a na vedúci Neapol strácajú osem bodov. Nádej na plný bodový zisk priniesol úvodným gólom v sieti hostí Edin Džeko strelou z otočky, no jeho tím sa tešil predčasne - systém VAR rozhodol, že Bosniak bol v ofsajde. Do vedenia poslal Inter až Federico Dimarco, keď prekonal Ruia Patricia z prvej po nahrávke do behu od Nicola Barellu. Ešte pred prestávkou vyrovnal Paulo Dybala, ktorého strelu z voleja dokázal brankár Samir Handanovič len tečovať. Inter si vypracoval v druhom polčase niekoľko šancí, no Patricia neprekonal napriek nevýraznému výkonu v podaní Portugalčana. Najbližšie k zvýšeniu bol Hakan Calhanoglu, keď trafil z priameho kopu brvno. Štandardku naopak využili hostia – Lorenzo Pellegrini nakopol loptu z nepriameho kopu do veľkého vápna a jeho center umiestnil do siete prudkou hlavičkou Chris Smalling. V úplnom závere mohol v úniku ešte zvýšiť Tammy Abraham, ktorý tesne minul pod tlakom od Škriniara.



"Nemôžeme si pomôcť, ale cítime sklamanie. Dnes sme si zaslúžili vyhrať. Bol to náš najlepší výkon v sezóne a nemáme z neho nič, bolí to," uviedol frustrovaný kormidelník domácich Simone Inzaghi. Jeho tím privíta v utorok Barcelonu v rámci skupinovej fázy Ligy majstrov a ak chce pomýšľať na postup do osemfinále, potrebuje katalánsky tím zdolať.



Kouč Rimanov Jose Mourinho sledoval zápas z tímového autobusu, keďže si odpykával jednozápasový dištanc za červenú kartu v dueli proti Atalante (0:1). "Rozprávali sme sa s trénerom, bol veľmi spokojný. V predchádzajúcich rokoch nám robili veľké tímy problém, najmä vonku. Dnes sme odviedli skvelú prácu – vyšiel nám návrat a máme tri body," uviedol stredopoliar hostí Bryan Cristante.