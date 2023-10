Neapol s Lobotkom podľahol v 8. kole Fiorentine 1:3

Serie A - 8. kolo:



AC Monza - US Salernitana 3:0 (2:0)



Góly: 9. Colpani, 18. Vignato, 82. Pessina (z 11 m)



/N. Gyömbér (Salernitana) odohral celý zápas/







Frosinone Calcio - Hellas Verona 2:1 (1:0)



Góly: 45.+1 Reinier, 66. Soule - 90.+4 Djurič



/O. Duda hral do 61. min, v 39. min dostal ŽK, T. Suslov (obaja Hellas) videl v 79. min ŽK/







Lazio Rím - Atalanta Bergamo 3:2 (2:1)



Góly: 5. De Ketelaere (vl.), 11. Castellanos, 83. Vecino - 33. Ederson, 63. Kolašinac







Cagliari Calcio - AS Rím 1:4 (0:2)



Góly: 87. Nandez (z 11 m) - 20. a 59. Lukaku, 19. Aouar,51. Belotti



/A. Obert (Cagliari) hral do 68. min, v 61. min dostal ŽK/







SSC Neapol - ACF Fiorentina 1:3 (1:1)



Góly: 45.+5 Osimhen (z 11 m) – 7. Brekalo, 63. Bonaventura, 90.+3 Gonzalez



/S. Lobotka (Neapol) hral do 77. minúty/



Rím 8. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol utrpeli druhú prehru v tejto ligovej sezóne. Obhajca titulu podľahol v nedeľnom zápase 8. kola talianskej Serie A na domácej pôde Fiorentine 1:3. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave SSC, hral do 77. minúty.Neapol prehrával od 7. minúty po góle Josipa Brekala, tesne pred prestávkou vyrovnal z pokutového kopu kanonier Victor Osimhen. Úradujúci šampión však nedokázal ani v druhom polčase nájsť správny herný rytmus a naopak dvakrát inkasoval, keď sa strelecky presadili Giacomo Bonaventura a v nadstavenom čase po rýchlom brejku Nicolas Gonzalez. Fiorentina tak predbehla súpera v tabuľke a poskočila na štvrté miesto, piaty Neapol za ňou zaostáva o tri body.Hráči Cagliari Calcio so slovenským obrancom Adamom Obertom podľahli doma AS Rím 1:4. Pod triumf hostí sa dvoma gólmi podpísal belgický útočník Romelu Lukaku. Obert hral do 68. minúty, sedem minút predtým dostal žltú kartu. Cagliari utrpelo štvrtú prehru v rade a nedokázalo sa odlepiť z dna tabuľky, "vlci" sú na 10. mieste.V ďalšom zápase Hellas Verona prehral na ihrisku Frosinone Calcio 1:2. V základnej zostave hostí sa predstavili dvaja slovenskí legionári. Tomáš Suslov odohral celý zápas, Ondrej Duda hral do 61. minúty. Hellas natiahol sériu bez víťazstva už na šesť stretnutí a v tabuľke mu patrí 16. priečka.Salernitana stále čaká na prvý triumf v tejto ligovej sezóne. V nedeľu prehrala na pôde Monzy 0:3 a so ziskom troch bodov za tri remízy zostáva na predposlednom 19. mieste, bod pred posledným Cagliari. Slovenský obranca Norbert Gyömbér odohral na stopérskom poste v drese hostí celý zápas. Lazio Rím zdolalo Atalantu Bergamo 3:2, víťazný gól domácich strelil v 83. minúte Matias Vecino.