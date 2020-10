Neapol sa odvolal proti kontumácii zápasu s Juventusom

Neapol 15. októbra (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol sa odvolal proti kontumácii zápasu 3. kola Serie A s domácim Juventusom Turín. Disciplinárna komisia najvyššej talianskej súťaže prisúdila úradujúcemu majstrovi víťazstvo 3:0, navyše hosťom odpočítala bod v tabuľke. Duel bol na programe 4. októbra, hráči Neapola naň nevycestovali na odporúčanie hygienika pre koronavírus v tíme.



Nákaza sa v Neapole objavila po zápase s Janovom. Pozitívny výsledok testu mali traja členovia klubu, ako prvý poľský stredopoliar Piotr Zielinski, následne potvrdili infekciu u člena realizačného tímu "Partenopei" Giandomenica Costiho, neskôr aj u stredopoliara Eljifa Elmasa. Neapol, za ktorý hrá aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, bol napriek tomu pripravený odcestovať na zápas, no napokon mu to miestne úrady zakázali.



Napriek objektívnym príčinám disciplinárna komisia dospela k záveru, že Neapol nepostupoval podľa protokolu Serie A a rozhodla o administratívnom víťazstve Juventusu. Hoci rozhodnutie verejných úradov mohlo prelomiť pravidlá ligy, vyšetrovanie neodhalilo okolnosti, ktoré by bránili ceste do Turína.



"SSC Neapol vždy rešpektoval pravidlá a zákony. S nádejou očakávame výsledky odvolania. Pevne veríme, že spravodlivosť zvíťazí," uviedlo vedenie klubu na svojom webe.



"Partenopei" sú stále v izolácii v súlade s nariadením miestneho úradu verejného zdravotníctva. Vinou opatrení sa nemohol zúčastniť na reprezentačnom zraze ani Lobotka, hoci mal niekoľkokrát negatívny test.