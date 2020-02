Neapol vyhral v Janove nad Sampdoriou 4:2, Lobotka hral do 61. minúty

Serie A - 22. kolo:



Sampdoria Janov – SSC Neapol 2:4 (1:2)



Góly: 26. Quagliarella, 73. Gabbiadini (z 11m) – 3. Milik, 16. Elmas, 83. Demme, 90.+8 Mertens



/S. Lobotka za Neapol do 61. min/

Janov 3. februára (TASR) – Futbalisti SSC Neapol vyhrali v pondelňajšom dueli 22. kola talianskej Serie A na ihrisku Sampdorie Janov 4:2. V drese hostí hral do 61. minúty slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.Neapol viedol už po štvrťhodine hry 2:0, keď sa presadili Arkadiusz Milik a Elif Elmas. Ešte do prestávky ale manko Sampdorie na 1:2 znížil Fabio Quagliarella a v 73. minúte Manolo Gabbiadini z pokutového kopu vyrovnal. O triumfe hostí ale rozhodol v 83. nemecký stredopoliar Diego Demme, ktorý predtým na ihrisku nahradil Lobotku. V nadstavení ešte pridal štvrtý gól kuriózne do prázdnej bránky Dries Mertens.Neapol sa tešil z trojbodového zisku po predchádzajúcich troch prehrách a v tabuľke mu patrí 9. priečka.