Neapolský boss De Laurentiis má COVID-19, Lobotkov tím čaká na verdikt

Neapol 10. septembra (TASR) - Aurelio De Laurentiis, prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol, sa nakazil koronavírusom. Vedenie tímu informovalo, že De Laurentiis mal pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 po stredajšom testovaní.



Šéf Neapola bol v stredu na mítingu Serie A v Miláne, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia všetkých 20 klubov najvyššej súťaže. Podľa agentúry AP bol počas tréningového kempu SSC v Castel di Sangro v kontakte s hráčmi a členmi realizačného tímu. Zatiaľ nie je známe, či bude musieť ísť z preventívnych dôvodov celý káder do karantény.



Dres SSC oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval s reprezentáciou zápasy 2. skupiny B-divízie Ligy národov s Českom (1:3) a Izraelom (1:1).



Neapol by mal o desať dní odštartovať novú sezónu Serie A duelom proti Parme. Ešte predtým by mal v piatok a sobotu odohrať prípravné zápasy proti Pescare, respektíve Sportingu Lisabon.