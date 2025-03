Negredo oznámil koniec kariéry: Ďakujem futbalu za všetko

Barcelona 6. marca (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Negredo ukončil vo štvrtok svoju profesionálnu hráčsku kariéru. Tridsaťdeväťročný útočník bol bez klubovej príslušnosti od konca minulej sezóny, keď pomohol Realu Valladolid postúpiť do La Ligy.



"Ďakujem futbalu za všetko, čo mi v živote dal," povedal vo videu na sociálnej sieti niekdajší hráč Sevilly, Manchestru City či Valencie. Negredo bol súčasťou španielskeho tímu, ktorý získal titul na ME 2012. So "Citizens" vyhral v sezóne 2013/2014 anglickú Premier League i Ligový pohár. Istý čas strávil aj v tureckom Besiktase Istanbul. Správu priniesla agentúra AFP.