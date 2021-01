Nemci možno budú mať národný štadión v Berlíne

Berlín 2. januára (TASR) - Olympijský štadión v Berlíne by sa po vzore londýnskeho Wembley mohol stať novým nemeckým národným štadiónom. Uviedlo to konzorcium architektov, podľa ktorých by zmodernizovaný stánok slúžil výlučne pre potreby nemeckej futbalovej reprezentácie. Informáciu priniesla agentúra dpa.



Na Olympijskom štadióne aktuálne hráva svoje domáce zápasy Hertha Berlín, v roku 2025 sa však bundesligista plánuje presťahovať do novej arény. "Prečo by sme ho potom nemohli využívať ako národný štadión?" opýtal sa architekt Hubert Nienhoff, ktorý sa podieľal na rekonštrukcii Olympijského štadióne v nemeckej metropole pred MS 2006.