Nemecká vláda termín reštartu bundesligy neriešila

Berlín 15. apríla (TASR) – Nemecká vláda dnes predĺžila platnosť mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu do 3. mája a jej rozhodnutie môže mať vplyv na plánovaný termín reštartu dvoch najvyšších futbalových súťaží v krajine. Prerušenú sezónu chce väčšina klubov znova spustiť 9. mája.



Na základe rozhodnutia nemeckej vlády sa do 31. augusta nebudú môcť konať zhromaždenia s veľkým počtom ľudí vrátane futbalových zápasov, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Predbežne do 3. mája platia prísne hygienické opatrenia vrátane obmedzenia sociálneho kontaktu.



"Bundesliga na dnešnom zasadnutí nebola témou našich rozhovorov," citovala agentúra DPA bavorského premiéra Markusa Södera.



Vedenie Nemeckej futbalovej ligy už skôr oznámilo, že bude rešpektovať odporúčanie štátnych orgánov. V piatok 23. apríla bude rokovať so zástupcami 36 klubov, kedy a za akých podmienok sa ligové súťaže rozbehnú. V Nemecku evidovali v dnes večer 133 154 prípadov nakazenia koronavírusom, 3592 osôb chorobe podľahlo.