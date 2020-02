Nemecké médiá zverejnili Klinsmannov denník, očierňuje v ňom Herthu

Berlín 27. februára (TASR) - Jürgen Klinsmann zaskočil vedenie futbalového klub Hertha Berlín, keď 11. februára rezignoval po 76 dňoch vo funkcii trénera. To však neoblo z jeho strany všetko. Tento týždeň sa dostali na verejnosť detaily z jeho denníka, ktorý si písal počas krátkeho pôsobenia v nemeckej metropole. Na 22 stranách v ňom nešetril vedenie tímu ani samotných hráčov.



Klinsmann sa nevedel vyrovnať s nemeckým modelom, v ktorom tréner A-mužstva zdieľa zodpovednosť s ďalšími funkcionármi, dožadoval sa totiž absolútnej kontroly. Napriek tomu sa mu podarilo presvedčiť vedenie bundesligistu uvoľniť značné finančné prostriedky na posily. Hertha minula v januárovom období najväčšiu čiastku na svete - až 76 miliónov eur. Na prestupovú politiku doplatil aj slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý nefiguroval v plánoch Klinsmanna a zamieril na hosťovanie do Norwichu.



Hoci klub, podľa všetkého, vyšiel trénerovi maximálne v ústrety, Klinsmann už nové akvizície nestihol využiť. V dokumentoch zverejnených periodikom Bild Sport však poradil svojmu bývalému zamestnávateľovi, čo treba spraviť. "Ak čo najskôr nevymenia realizačný tím, všetky skvelé posily sa stanú priemernými," zapísal si Klinsmann.



Kritika sa ušla aj športovému riaditeľovi Herthy Michaelovi Preetzovi, ktorého označil za "katastrofu" a hlavný dôvod, prečo funkciu trénera ešte pred jeho príchodom odmietol v novembri Ralf Rangnick, súčasný kormidelník Lipska. Vo svojich poznámkach sa venoval aj kádru a nelichotivo sa vyjadril na adresu viacerých svojich zverencov. Krídelníka Salomona Kaloua označil za "príliš starého, bez ochoty napredovať". Ešte horšie dopadli brankári, tí podľa neho nespĺňajú štandardy najvyššej súťaže.



Vedenie Herthy odmietlo tvrdenia Klinsmanna a skúma právne možnosti na reakciu. Majiteľ klubu Lars Windhorst, ktorý priviedol Klinsmanna do Berlína, nechcel kontroverzné vyjadrenia komentovať a Preetz ich označil za zákerné špinavosti nehodné komentára. Klinsmannov asistent a dočasný tréner Alexander Nouri poprel, že by o existencii denníka vedel.