Nemecko a Švajčiarsko sa pridali do skupiny stredoeurópskych zväzov

Bratislava 29. januára (TASR) - Nemecko a Švajčiarsko oficiálne rozšírili futbalové partnerstvo stredoeurópskych zväzov z M6 na M8. Stredajšie stretnutie, na ktorom sa stali riadnymi členmi, usporiadal Slovenský futbalový zväz (SFZ) v Bratislave.



Partnerstvo vzniklo v roku 2012 za účasti krajín V4 a Rakúska. Predvlani pribudlo Lichtenštajnsko. "SFZ zorganizoval takéto stretnutie druhýkrát. Uplynulé tri roky sme mali dvoch pozorovateľov, ktorí neboli riadnymi členmi skupiny. Dnes sa Bratislava stala historicky miestom, kde sa Nemecko aj Švajčiarsko stali riadnymi členmi tejto skupiny. Takže je nás osem," povedal prezident SFZ Ján Kováčik na stredajšom brífingu.



Najmä príchod Nemecka môže posilniť pozíciu zoskupenia v celoeurópskom priestore. V Bratislave sa diskutovalo aj o postoji k navrhovaným zmenám v dvoch najprestížnejších klubových súťažiach: "Bavili sme sa o pripravovaných zmenách vo formátoch Ligy majstrov a Európskej ligy. Zhodli sme sa na názore, ktorý budú prezentovať členovia výkonného výboru UEFA Zbygniew Boniek a Sándor Csányi. Nepoznáme detaily, nie je to zatiaľ verejná záležitosť, ale vieme, že je tlak od veľkých klubov a veľkých krajín, aby od roku 2022 alebo 2024 nastali ďalšie zmeny."



Stredoeurópania sú proti tomu, aby sa z LM stala uzavretá súťaž "vyvolených": "Proti tomu je aj UEFA a keďže my sme jej členovia, stotožňujeme sa s tým. Zhodli sme sa, že keď sa to nazýva Liga majstrov, mali by tam hrať šampióni jednotlivých krajín. Samozrejme, nebude to úplne možné, ale principiálne by tam mali hrať najúspešnejšie kluby, ktoré si v rámci krajín v predchádzajúcej sezóne športovými výsledkami vybojovali najlepšie umiestnenia."



Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) prišla s nápadom vzniku stredoeurópskej ženskej súťaže. "Bude to na diskusiu s úniou, nemôže to narušiť princípy ženských súťaží UEFA. Musí fungovať paralelne s národnými ligami, detaily sme nepreberali, vytvorí sa skupina, ktorá pripraví koncept," dodal Kováčik s tým, že pravdepodobne pôjde o pohárovú, resp. turnajovú súťaž. Najbližšie stretnutie M8 sa uskutoční o rok v Poľsku.