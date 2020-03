Nemecký agent si myslí, že pandémia môže ozdraviť prestupový trh

Berlín 24. marca (TASR) - Pandémia koronavírusu ovplyvnila ekonomiku futbalových klubov a zrejme sa to odrazí aj na letnom prestupovom trhu. Podľa hráčskeho agenta Stefana Backsa však dopad môže mať pozitívny efekt.



"Myslím si, že trh si poradí. Dokonca sa možno ozdraví, pretože v uplynulých rokoch sme boli svedkami naozaj astronomických čiastok, ktoré sa však teraz asi rapídne znížia," citovala Backsa agentúra SID.



Podľa jeho názoru čaká na futbalový svet bezprecedentné transferové okno, ktoré ovplyvní mnoho faktorov, jeden z nich je aj morálne hľadisko: "Súčasná situácia postihla tisíce ľudí, ktorí majú doslova existenčné problémy. V takej atmosfére nemôžete zaplatiť desiatky miliónov eur za jedného hráča, to by mohlo poškodiť imidž. Navyše, nikto nevie, dokedy budú prerušené súťaže, ani kedy sa začnú prestupové obdobia, takže neočakávam veľké prestupové 'bomby'," dodal Backs.