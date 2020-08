Nemecký brankár Zieler sa vrátil do 1. FC Kolín

Düsseldorf 13. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Ron-Robert Zieler odchytá budúcu sezónu vo farbách 1. FC Kolín, kam ho poslal na ročné hosťovanie druholigový Hannover. Majster sveta z roku 2014 sa tak vráti do klubu, v ktorom fubalovo vyrastal.



Tridsaťjedenročný Zieler bude u "capkov" brankárskou dvojkou, voľbou číslo jeden medzi žrďami je Tim Horn. V klube z rodného mesta pôsobil v mládežníckych časoch, v roku 2005 zamieril z Kolína nad Rýnom do Manchestru United. S Hannoverom má kontrakt platný do roku 2023. 1. FC Kolín odštartuje nový bundesligový ročník 18. septembra domácim duelom s Hoffenheimom. Informáciu priniesla agentúra DPA.