Futbal: Nemecký obranca Henrichs bude rok hosťovať v Lipsku

Lipsko 5. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko získal z AS Monaco 23-ročného obrancu Benjamina Henrichsa. Ten bude u bundesligistu hosťovať jeden rok, pričom v zmluve má opciou na riadny prestup.



Trojnásobný reprezentant Nemecka mal zamieriť do Lipska už v januári, ale kluby sa napokon nedohodli. Do Ligue 1 prestúpil Henrichs z Bayeru Leverkusen v roku 2018. V AS má platný kontrakt do roku 2023. Informovala agentúra DPA.