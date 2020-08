Nemecký pohár sa môže hrať aj s divákmi na štadiónoch

Frankurt 31. augusta (TASR) - Zápasy Nemeckého pohára, nižších súťaží a ženskej bundesligy by sa mohli od novej sezóny hrať aj za prítomnosti fanúšikov. Rozhodlo o tom v pondelok vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) po úprave predpisov súvisiacich s pandémiou koronavírusu.



Počet fanúšikov, ktorí budú môcť vstúpiť na štadióny, bude závisieť od aktuálnej situácie a nariadení úradov v konkrétnom regióne, informovala agentúra DPA. Nemecký pohár sa začne zápasmi 1. kola v polovici septembra.



Pre zápasy dvoch najvyšších súťaží naďalej platí zákaz vstupu fanúšikov do konca októbra, hosťujúci priaznivci nemôžu cestovať za svojimi tímami na štadióny súperov zatiaľ do konca roka.



Stretnutia nemeckej bundesligy mali v minulej sezóne priemernú návštevnosť 42.000 fanúšikov, čo je najviac zo všetkých futbalových líg na svete.