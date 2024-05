Nemecký reprezentant Henrichs predĺžil zmluvu s Lipskom do roku 2028

Lipsko 17. mája (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Benjamin Henrichs predĺžil zmluvu s RB Lipsko do roku 2028. Dvadsaťsedemročný obranca figuruje v širšej nominácii národného tímu na blížiace sa domáce ME. Pôvodný kontrakt s Lipskom mu mal vypršať v roku 2025. V klube pôsobí od leta 2020, predtým hral za AS Monaco i Bayer Leverkusen. V drese Nemecka má na konte 14 štartov. Informovala agentúra DPA.