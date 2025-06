Nemecký útočník Burkardt mieri z Mainzu do Frankfurtu

Mainz 9. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Jonathan Burkardt má podľa denníka Bild namierené do Eintrachtu Frankfurt. Dvadsaťštyriročnému útočníkovi dal ústny súhlas na prestup jeho doterajší zamestnávateľ FSV Mainz 05. Oba bundesligové kluby zatiaľ dohodu oficiálne nepotvrdili.



Podľa nemeckých médií sa vedenie Eintrachtu zaujímalo o Burkardta už dlhší čas. Útočník, ktorý v tejto sezóne nastrieľal 18 gólov v Bundeslige, má s Mainzom platnú zmluvu do roku 2027. V Eintrachte by mohol nahradiť Huga Ekitikého, pokiaľ sa Francúz rozhodne odísť z Frankfurtu. Informáciu priniesla agentúra DPA.