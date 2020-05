Nemenovaný hráč FC Turín mal pozitívny test na koronavírus

Turín 6. mája (TASR) - Jeden z futbalistov FC Turín mal pozitívny test na koronavírus. Uviedlo to vedenie talianskeho klubu dva dni po tom, ako v Serii A obnovili tréningový proces.



Meno hráča nezverejnili, podľa predstaviteľov Turína však nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 a poputuje do karantény. Informovala o tom agentúra AP.



Najvyššiu taliansku súťaž prerušili 9. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 12 kôl. Juventus Turín má na čele tabuľky náskok jedného bodu pred prekvapením sezóny Laziom Rím.