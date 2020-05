Neuer predĺžil zmluvu s Bayernom

Mníchov 20. mája (TASR) – Manuel Neuer predĺžil zmluvu s nemeckým futbalovým klubom Bayern Mníchov o dva roky do 30. júna 2023. Úradujúci bundesligový šampión a líder najvyššej súťaže o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Doterajší kontrakt 34-ročného brankára platil do konca nasledujúcej sezóny a objavili sa špekulácie o jeho budúcnosti. Do Bayernu v lete príde o jedenásť rokov mladší Alexander Nübel z FC Schalke 04.



"Počas pandémie koronavírusu som nechcel robiť rozhodnutie, pretože nikto nevedel, či, kedy a ako bude pokračovať bundesligový futbal. Je pre mňa podstatné, že budem naďalej spolupracovať s trénerom brankárov Tonim Tapalovičom.



Keď sa to už vyjasnilo, pozerám sa do budúcnosti s veľkým optimizmom. V Bavorsku sa cítim veľmi pohodlne, ako doma. FC Bayern je jeden z popredných európskych klubov," povedal kapitán Mníchovčanov a nemeckej reprezentácie.



Dohodu si pochvaľoval aj predseda predstavenstva klubu Karl-Heinz Rummenigge. "Manuel je najlepší brankár na svete a náš kapitán."



Okrem Neuera už majú platné kontrakty do roku 2023 tiež Thomas Müller, Alphonso Davies či tréner Hansi Flick. "Je to dôležitý krok pre FC Bayern aj pre Manuela. Je symbol dlhodobého úspechu, zodpovednosti a svetovej úrovne. Som nadšený, že budeme pokračovať v spolupráci, ide o výhodnú situáciu pre obe strany," dodal športový riaditeľ Hasan Salihamidžič.



Neuer prestúpil do Bayernu v roku 2011 zo Schalke. Odvtedy slávil sedem nemeckých titulov, päť národných pohárov, ako aj triumf v Lige majstrov 2013 ako súčasť treble. V roku 2014 doviedol nemeckú reprezentáciu k zisku titulu na majstrovstvách sveta, štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho brankára na svete. Cez víkend si po reštarte najvyššej súťaže udržal v stretnutí 26. kola čisté konto na pôde Unionu Berlín a prispel k víťazstvu 2:0.