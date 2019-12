Newcastle s Dúbravkom prehral doma po 8 zápasoch

Newcastle 29. decembra (TASR) – Futbalisti Newcastlu United ťahali v anglickej Premier League na domácej pôde sériu ôsmich zápasov bez prehry. Úspešnú šnúru im prestrihol Everton, ktorý v sobotu v St. James' Parku zvíťazil 2:1. Prvej prehre od 22. augusta nezabránil ani slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Ten zneškodnil až sedem striel súpera, no pri góloch Dominica Calverta-Lewina nemal šancu zakročiť.



Everton sa po príchode nového trénera Carla Ancelottiho výsledkovo aj herne vzmáha. Po domácom víťazstve 1:0 nad Burnley tentoraz dokázal to, čo sa na severe Anglicka nepodarilo Wolverhamptonu, či obom manchesterským klubom – zvíťaziť.



Modrý klub z Liverpoolu navyše vďaka zisku troch bodov o skóre preskočil svojho súpera v tabuľke a patrí mu priebežná 10. priečka. Newcastlu sa počas sviatkov naopak veľmi nedarí. Z dvoch zápasov nezískal ani bod, keď vo štvrtok prehral na pôde Manchestru United 1:4.



"Zaslúžili sme si aspoň bod. Prvýkrát v sezóne sme prehrali dva zápasy po sebe, no nevešiame hlavy. Musíme sa otriasť a v stredu vstúpiť do druhej polovice ligy víťazne," povedal tréner "strák" Steve Bruce.



Jeho zverenci privítajú na Nový rok nebezpečný Leicester, ktorý sa po prehrách s Liverpoolom a Manchestrom City vrátil na víťaznú vlnu výhrou na ihrisku West Hamu 2:1.



"Líšky" pripravili tesným víťazstvom o miesto trénera domácich Manuela Pellegriniho. Jeho nástupcom by sa mal stať Angličan David Moyes. "Kladivárom", ktorých experti pred sezónou tipovali do prvej šestky, okupujú po 20 odohraných kolách nelichotivú 17. priečku, len bod nad pásmom zostupu.



Najväčšie prekvapenie sobotňajšieho programu bola strata Tottenhamu na ihrisku posledného Norwichu. "Kohúti" museli v zápase dvakrát doťahovať vedenie domácich, pričom bod za remízu 2:2 zachránil až sedem minút pred koncom z pokutového kopu Harry Kane.



Dvadsaťšesťročný kanonier odohral v Premier League už svoj 200. duel, v ktorom zaznamenal 136. gól. V rovnakom počte zápasov boli efektívnejší len Sergio Aguero z Manchestru City (138) a legendárny Alan Shearer (145). Trénera hostí Joseho Mourinha tak po zápase zákonite trápila skôr defenzívna stránka hry.



"V oboch polčasoch sme opakovali tie isté chyby. Tie nás navyše sprevádzajú už niekoľko zápasov. Je to frustrujúce, pretože sme hrali dobre a v ofenzíve už nedokážeme pritlačiť viac ako v druhom polčase," povedal pre britské médiá.