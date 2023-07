Newcastle skompletizoval prestup Tonaliho z AC Miláno

Londýn 3. júla (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Newcastle United skompletizovalo prestup stredopoliara Sandra Tonaliho z AC Miláno. Dvadsaťtriročný taliansky reprezentant podpísal s účastníkom Premier League päťročnú zmluvu, ktorá vyprší po sezóne 2027/28. Kluby neuviedli finančné detaily transakcie, podľa britských médií sa prestupová čiastka pohybuje na úrovni 70 miliónov eur.



"Straky" potvrdili podpis zmluvy v pondelok, transferová čiastka robí z Tonaliho najdrahšieho talianskeho futbalistu v dejinách. Tonali prišiel do AC v roku 2020 z Brescie, milánskemu tímu pomohol vlani k zisku titulu v Serii A a v uplynulej sezóne s ním postúpil až do semifinále Ligy majstrov.



"Rossoneri" si chceli defenzívneho stredopoliara udržať v kádri, no podľa AFP bola ponuka Newcastlu až príliš lákavá, aby odolali. Tonali, ktorý má na konte 15 štartov v reprezentačnom drese, je po krídelníkovi Yankubovi Mintehovi druhou posilou "Magpies" v letnom prestupovom období. "Sandro je výnimočný talent, má charakter, fyzickú pripravenosť a technické atribúty na to, aby bol pre nás vhodnou posilou. Hoci má len 23 rokov, už nadobudol množstvo cenných skúseností. Bol kľúčový hráč tímu účinkujúcom v jednej z top líg v Európe i v Lige majstrov, navyše si zahral už aj v národnom tíme," uviedol v klubovom vyhlásení tréner anglického tímu Eddie Howe.



Tonali sa tak stal spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku, ktorý v Newcastli pôsobí od roku 2018 a jesennú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v Manchestri United. "V prvom rade by som sa rád poďakoval Newcastlu za túto obrovskú príležitosť v mojej kariére. Rád by som sa odvďačil za prejavenú dôveru výkonmi na ihrisku. Vydám zo seba všetko, tak, ako vždy. Som nadšený, že budem môcť hrať v St. James's Parku," vyznal sa taliansky stredopoliar.