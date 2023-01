Newcastle stiahol Dúbravku z hosťovania v Manchestri United

Manchester 1. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa vracia z Manchestru United do svojho kmeňového klubu Newcastle United. "Straky" si ho na prelome rokov stiahli z hosťovania, na Old Trafforde mal pôvodne pôsobiť až do konca sezóny. V nedeľu o tom informovali oficiálne webstránky oboch klubov.



Dúbravka zamieril do Manchestru vlani v septembri, za "červených diablov" však odchytal iba dva súťažné zápasy - oba v anglickom Ligovom pohári (Carabao Cupe). V novembri debutoval v bránke ManU v zápase proti Aston Ville (4:2) a 21. decembra si udržal "nulu" pri víťazstve nad Burnley (2:0), vďaka ktorému si zverenci trénera Erika ten Haga zabezpečili postup do štvrťfinále. "Radi by sme sa poďakovali Martinovi za jeho prínos počas pôsobenia v našom klube a želáme mu do budúcna všetko najlepšie," uviedol ManUtd na svojom webe.



Tridsaťtriročný Dúbravka prišiel do Newcastlu v januári 2018 zo Sparty Praha, najprv na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na trvalý prestup. V drese "Magpies" odchytal 130 súťažných zápasov, v najvyššej anglickej súťaži si 37-krát udržal čisté konto. V sezóne 2019/2020 ho vyhlásili za najlepšieho hráča klubu. V Newcastli by mal robiť dvojku Nickovi Popeovi, ktorý v tomto ročníku vychytal už deväť núl, naposledy v sobotu proti Leedsu (0:0).



Newcastlu patrí v tabuľke Premier League momentálne tretie miesto. Na štvrtý Manchester United, ktorý odohral o zápas menej, má dvojbodový náskok.