Newcastle žiada fanúšikov, aby nenosili imitácie arabských odevov

Newcastle 20. októbra (TASR) – Anglický futbalový klub Newcastle United požiadal fanúšikov, aby prestali nosiť imitácie arabských odevov a pokrývok hláv, ktorými reagovali na prevzatie klubu novými majiteľmi na čele s Verejným investičným fondom zo Saudskej Arábie.



Predstavitelia Newcastlu tvrdia, že oblečenie, ktoré bolo vidieť v nedeľňajšom zápase proti Tottenhamu, možno považovať za „kultúrne nevhodné", no uviedli, že nových majiteľov „žiadnym spôsobom neurazilo".



„Newcastle United láskavo žiada priaznivcov, aby na zápasoch nenosili tradičné arabské odevy alebo pokrývky hlavy inšpirované Blízkym východom, ak takéto oblečenie bežne nenosia. Existuje možnosť, že takéto obliekanie je kultúrne nevhodné a hrozí, že by mohlo niekoho uraziť," uvádza sa vo vyhlásení klubu.



Newcastle pred dvoma týždňami prevzala skupina investorov, saudskoarabský fond vlastní 80% klubu, spoločnosti PCP Capital Partners a RB Sports & Media zvyšné akcie. „Nikoho z nových majiteľov neurazil tento spôsob, akým fanúšikovia oslavovali zmenu," uviedol klub. V jeho kádri figuruje aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý dlhodobo laboruje so zranením. Informovala agentúra AFP.