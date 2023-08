Newcastle získal na ročné hosťovanie Halla z Chelsea: Som veľmi hrdý

Londýn 22. augusta (TASR) - Anglický futbalista Lewis Hall zamieril z FC Chelsea na ročné hosťovanie do Newcastlu United s opciou na trvalý prestup. Kluby rokovali aj o priamom predaji 18-ročného obrancu, pričom Newcastle ponúkol za odchovanca akadémie "The Blues" 33 miliónov eur.



Hall podpísal začiatkom augusta nový šesťročný kontrakt na Stamford Bridge, no záujem o jeho služby práve zo strany Newcastlu ho potešil. "Som veľmi hrdý. Ja a moja rodina sme fanúšikmi Newcastlu. Keď som vyrastal s bratom, bolo nám ´vtĺkané´ do hláv, že sme Newcastle. Je to veľký klub a ja sa neviem dočkať. Byť v klube, ktorý som od detstva podporoval je pre mňa česť," citovala agentúra AFP mladého Angličana, ktorý odohral v minulej sezóne Premier League za Chelsea 9 duelov.