Neymar chcel po MS skončiť s reprezentáciou, z Paríža neodchádza

Brazília 20. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar priznal, že po neúspešných MS v Katare uvažoval o ukončení reprezentačnej kariéry. "Kanárici" vypadli vo štvrťfinále, keď v jedenástkovom rozstrele nestačili na Chorvátov.



"Po svetovom šampionáte sa mi už nechcelo hrať za národný tím. Videl som, ako moja rodina trpí, pretože na mne ležala veľká miera zodpovednosti. Zmenil som však názor, pretože mám naďalej hlad po úspechu. Budú to musieť zvládnuť, bude to dobré," povedal Neymar podľa DPA.



Brazílsky kanonier sa na trávniku neobjavil od februára, keď si poranil členok. Tím šampióna francúzskej Ligue 1 neplánuje opustiť, hoci sa v marci pred jeho domom zhromaždili fanúšikovia klubu a žiadali jeho odchod. "S Parížom St. Germain mám platný kontrakt. Cítim sa tu dobre, hoci medzi fanúšikmi a hráčmi nie je veľa lásky. Budem v tíme bez ohľadu na to, či ma budú milovať," zdôraznil Neymar.