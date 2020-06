Neymar nedostane 43 miliónov eur, peniaze musí Barcelone naopak vrátiť

Barcelona 19. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona nemusí zaplatiť svojmu bývalému hráčovi Neymarovi 43,6 milióna eur, ktoré mu pôvodne sľúbil ako bonus pri podpise predĺženia zmluvy. Rozhodol o tom v piatok španielsky súd.



Ten brazílskemu útočníkovi naopak prikázal vrátiť klubu 6,7 milióna eur. Neymar sa s Kataláncami dohodol na predĺžení platnosti kontraktu v októbri 2016, no už nasledujúce leto prestúpil za rekordných 222 miliónov eur do PSG. "FC Barcelona vyjadruje spokojnosť s verdiktom súdu. Ten v plnej miere zamietol žiadosť hráča Neymara. Keďže zástupcovia hráča majú právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, klub bude naďalej horlivo brániť svoje legitímne záujmy." zverejnil líder La Ligy vo svojom stanovisku.



Verdikt súdu prišiel v čase, keď sa zintenzívňujú špekulácie o možnom návrate brazílskeho zakončovateľa do dresu "blau-granas". Informovala agentúra DPA.