Neymar odmieta obvinenia Nike: Ani som tú ženu nepoznal

Los Angeles 28. mája (TASR) - Americká odevná spoločnosť Nike vo štvrtok zverejnila, že s brazílskym futbalistom Neymarom minulý rok ukončila spoluprácu, pretože odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní sexuálneho útoku. Obvinenie z neho voči nemu vzniesla zamestnankyňa firmy. Incident sa mal stať ešte v roku 2016.



Nike sponzorovala v súčasnosti 29-ročného hráča Parížu St. Germain od jeho 13 rokov. V septembri 2020 sa však stal novou tvárou nemeckej firmy Puma. Neymar akékoľvek obvinenia zo sexuálneho útoku odmietol.



"Zvláštny prípad. Údajne sa stal ešte v roku 2016, no až teraz vyšiel na povrch. Neymar sa bude proti týmto nepodloženým útokom dôrazne brániť," zverejnila podľa AFP Brazílčanova hovorkyňa, ktorá zároveň vyhlásila, že Neymar ukončil s Nike spoluprácu s komerčných dôvodov.



"Nedostal som príležitosť brániť sa, ani túto ženu nepoznám a nikdy som s ňou nebol v kontakte," citovala Neymarovo komuniké agentúra AFP. Podľa jeho slov nesedí ani časová postupnosť, v roku 2017 pokračoval v kampani pre Nike, no nikto na jeho údajné previnenie neupozornil: "V roku 2017 som opäť cestoval do USA na reklamnú kampaň, boli so mnou tí istí ľudia ako predtým, ale nikto mi nič nepovedal. Absolvovali sme bezpočet fotení, ale všetci mlčali, aj keď malo ísť o takú závažnú vec."