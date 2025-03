Neymar sa vracia do reprezentácie, je v kádri na Kolumbiu a Argentínu

Rio de Janeiro 6. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar dostal po takmer roku a pol opäť pozvánku do národného tímu. Tridsaťtriročný útočník by sa mal predstaviť v zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Kolumbii a Argentíne.



Neymar odohral úvodné štyri kvalifikačné stretnutia, ale od októbra 2023 nemohol pre zranenie kolena ďalej reprezentovať. Za päťnásobných majstrov sveta nastúpil naposledy proti Uruguaju.



Neymar reprezentoval svoju krajinu na troch majstrovstvách sveta, za "selecao" strelil 79 gólov v 128 medzištátnych stretnutiach. Už viackrát vyjadril svoj záujem štartovať v národnom drese aj na MS 2026 v Kanade, USA a Mexiku.



Bývalý hráč FC Barcelona či Paríža St. Germain sa v zimnom prestupovom období vrátil do FC Santos, v ktorom v roku 2009 odštartoval svoju profesionálnu kariéru. V materskom klube sa chce opäť rozbehnúť po sérii zranení a nie príliš úspešnom pôsobení v saudskoarabskom tíme Al Hilal, za ktorý odohral počas 18 mesiacov len sedem zápasov. Správu priniesla agentúra AFP.