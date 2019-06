Neymar sa vyhne operácii, mal by stihnúť začiatok novej sezóny

Pre Neymara sa tak končí smolná sezóna, počas ktorej najskôr laboroval so zlomeninou predpriehlavkovej kosti na pravej nohe a v súčasnosti čelí obvineniam zo znásilnenia.

Paríž 9. júna (TASR) - Zranenie brazílskeho futbalistu Neymara si nevyžaduje operačný zákrok. Podľa jeho klubu Paríž St. Germain by sa mal do plnej záťaže vrátiť v priebehu štyroch týždňov, informovala agentúra AFP.



Najdrahší futbalista sveta odkríval z ihriska v 20. minúte prípravného stretnutia pred Copa America proti Kataru (2:0). Pozápasové vyšetrenia odhalili, že ide o silné podvrtnutie pravého členku, pre ktoré Neymar príde o účasť na nadchádzajúcom juhoamerickom šampionáte. Vo výbere trénera Titeho ho nahradí Willian z Chelsea Londýn.



Pre Neymara sa tak končí smolná sezóna, počas ktorej najskôr laboroval so zlomeninou predpriehlavkovej kosti na pravej nohe a v súčasnosti čelí obvineniam zo znásilnenia. Podľa lekárskych prognóz by mal byť pripravený na štart novej sezóny najvyššej francúzskej súťaže. Úvodné kolo Ligue 1 je na programe 10.-11. augusta.