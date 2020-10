Neymar strelil prvé góly v sezóne

Paríž 3. októbra (TASR) – Futbalisti Paríža Saint Germain natiahli sériu ligových víťazstiev na štyri. Po úvodných dvoch prehrách stupňujú svoje výkony a v piatok zdolali doma Angers vysoko 6:1. Darilo sa brazílskemu kanonierovi Neymarovi, ktorý zaznamenal prvé dva góly v sezóne a pridal aj jednu asistenciu.



Dvadsaťosemročný Neymar nemal vydarený štart do nového ročníka. Na začiatku septembra mal pozitívny test na koronavírus, musel ísť do karantény a nebol pri úvodnej prehre s Lens 0:1. V druhom stretnutí s Marseille (0:1) videl v závere červenú kartu a musel vynechať nasledujúce dva zápasy. Proti Angers však už opäť potiahol tím za triumfom a zároveň sa dostal do najlepšej desiatky kanonierov PSG.



Neymar strelil v 88 dueloch od príchodu v roku 2017 už 72 gólov a na 10. priečke sa vyrovnal krajanovi Raiovi. Ten dosiahol túto metu v 215 stretnutiach. Na čele historickej tabuľky figuruje Uruguajčan Edinson Cavani, ktorý strelil za klub 200 gólov.



Okrem Brazílčana sa v piatok presadili aj Alessandro Florenzi, Julian Draxler, Idrissa Gueye a Kylian Mbappe. „Strieľame veľa gólov a to nám dodáva sebadôveru. Je to skvelé víťazstvo. Mali sme dobrý pressing, odviedli sme kvalitnú prácu v defenzíve aj v útoku. Vypracovali sme si množstvo šancí a veľa sme ich aj premenili," uviedol pre oficiálnu stránku klubu tréner Thomas Tuchel.



Duel mal špeciálnu príchuť pre Presnela Kimpembeho. Dvadsaťpäťročný stredný obranca odohral za PSG stý zápas v Ligue 1. „Som na to nesmierne hrdý, ten čas beží tak rýchlo. Do piatkového večera som ani nevedel, že to bude môj stý zápas v lige. Proti Angers sme podali výkon, aký sme potrebovali. Naša práca priniesla ovocie a za to sme šťastní."