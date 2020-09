Neymar ukončil karanténu a opäť trénuje

Paríž 11. septembra (TASR) – Brazílsky futbalový útočník Neymar sa v piatok opäť zapojil do tréningu Paríža St. Germain. Stalo sa tak deň potom, ako oslabený obhajca titulu vstúpil do novej sezóny Ligue 1 prehrou 0:1 na pôde nováčika Lens. Neymar mal začiatkom septembra pozitívny test na koronavírus a nastúpil do karantény.



„Som superšťastný. #CORONAOUT," napísal v piatok Neymar na sociálnej sieti. Parížania naskočili do ligy neskôr po augustovej účasti na finálovom turnaji Ligy majstrov v Lisabone, kde prehrali až v záverečnom súboji o trofej s Bayernom Mníchov. Proti Lens nastúpili bez viacerých opôr, keďže až sedem hráčov PSG malo v uplynulom období pozitívny test na nový koronavírus. V zostave tak absentovali z tohto dôvodu okrem Neymara aj Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marquinhos i brankár Keylor Navas.



V nedeľu čaká PSG šláger 3. kola doma proti Olympique Marseille a na budúcu stredu dohrávka úvodného kola s Metz. Informovala agentúra DPA.