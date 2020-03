Hráči Leicesteru City majú symptómy nákazy novým koronavírusom

Leicester 12. marca (TASR) – Strašiak nového koronavírusu zasiahol aj anglickú futbalovú Premier League. Tréner Leicesteru City Brendan Rodgers priznal na štvrtkovej tlačovej konferencii, že viacerí hráči jeho tímu vykazujú symptómy vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.



"Okamžite sme prijali opatrenia a títo hráči momentálne nie sú z preventívnych dôvodov v kontakte s ostatnými," uviedol Rogers. Neprezradil presne, o koho ide.



Britský denník The Telegraph hovorí o troch Rogersových zverencoch. Klub nechal hráčov s podozrením na nákazu testovať, výsledky majú byť známe v piatok. "Líšky" by mali v sobotu (14.3.) odohrať ligový zápas vo Watforde.



Vo Veľkej Británii evidujú k štvrtku 20:00 SEČ 590 prípadov ochorenia, desať ľudí zomrelo. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k štvrtkovému večeru zvýšil nad 4900, v 116 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 130 000 osôb.