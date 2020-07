Nigérijský krídelník Azango sa vrátil do AS Trenčín

Trenčín 19. júla (TASR) - Nigérijský futbalista Philip Azango sa po dvojročnom pôsobení v belgickom klube KAA Gent vrátil do AS Trenčín. S funkcionármi účastníka najvyššej slovenskej súťaže podpísal 23-ročný krídelník nový viacročný kontrakt, informoval oficiálny web AS Trenčín.



"Som rád, že som dostal možnosť vrátiť sa na miesto, kde som odohral výborné zápasy. Európska liga je doteraz vrcholom v mojom futbalovom živote. Zostala tu ale po mne nedorobená práca. Dnes mám šancu dokončiť ju. Teším sa, keď si oblečiem opäť dres AS Trenčín," povedal Azango, ktorý odohral za Trenčín v ročníku 2017/2018 dvadsaťdva ligových stretnutí a dal tri góly. Dva strelil v úspešnej baráži o postup do pohárovej Európy proti Žiline. Ďalšie štyri zápasy pridal v úvode nasledujúceho ročníka pred prestupom do Belgicka. Vo výbornom svetle sa predstavil v ročníku 2018/2019 v kvalifikačnej fáze Európskej ligy UEFA. Dvoma gólmi sa podieľal na vyradení Górniku Zabrze a jeden pridal do siete Feyenoordu Rotterdam.



Azangovi sa prestup do popredného tímu Jupiler League nevydaril. Počas dvoch rokoch odohral len jeden ligový zápas a jeden zápas v národnom pohári. Väčšinu času však strávil v rezervnom tíme KAA Gent, pripomenul web AS.