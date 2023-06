Nkunku podpísal šesťročnú zmluvu s Chelsea

Londýn 20. júna (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Christopher Nkunku prestúpil z RB Lipsko do londýnskej Chelsea. Klub anglickej Premier League zaplatil za hráča 63 miliónov libier, informovala agentúra AFP.



Nkunku sa už v decembri dohodol s FC Chelsea na predbežnej zmluve a teraz svoj prestup na Stamford Bridge definitívne spečatil. S klubom podpísal lukratívnu šesťročnú zmluvu. Jeho kontrakt začne platiť od 1. júla.



"Christopher v uplynulých dvoch sezónach potvrdil, že patrí medzi najlepších ofenzívnych hráčov v európskom futbale. Nášmu tímu dodá kvalitu, kreativitu a všestrannosť," uviedli v spoločnom vyhlásení športoví riaditelia klubu Laurence Stewart a Paul Winstanley.



Dvadsaťpäťročný útočník nastúpil v minulej sezóne nemeckej Bundesligy v 25 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov. V sezóne 2021/2022 ho vyhlásili za najlepšieho hráča Bundesligy. "Som nesmierne šťastný, že sa pripojím k Chelsea. Bolo vynaložené veľké úsilie, aby som prišiel do klubu," povedal Nkunku, ktorý sa stal prvou posilou "The Blues" po príchode trénera Mauricia Pochettina.



Nkunku strávil štyri sezóny v Paríži St. Germain, do Lipska prestúpil v roku 2019: "Po pôsobení v Ligue 1 a Bundeslige chcem teraz hrať v Premier League, jednej z najsilnejších líg na svete."



Francúzsky reprezentant má na svojom konte desať štartov v národnom tíme, na minuloročných MS v Katare sa nemohol zúčastniť pre zranenie nohy.