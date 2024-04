Niké liga: Futbalisti AS Trenčín prehrali s FC Košice 1:2

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie:



AS Trenčín - FC Košice 1:2 (0:0)



Góly: 90. Donkor - 69. Qose, 90.+8 Fabiš. Rozhodovali: Kišš – Straka, Hrmo, ŽK: Bondarenko (Trenčín)



Trenčín: Vozinha – Kmeť, Bondarenko, Skovajsa, Kozlovský – Bariš – Sunday (71. Uchegbu), Djerlek (88. Donkor), Akila (59. Emeka), Kupusović – Ibrahim



Košice: Figueiredo – Fabiš, Golikov (71. Jonec), Gorosito, Innocenti (62. Petrák), Davis – Faško, Hočko, Qose (77. Gallovič) – Obounet (77. Jones), Medved

Trenčín 19. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín prehrali v 6. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie s FC Košice 1:2. O triumfe hostí rozhodol vo ôsmej minúte nadstavenia Lukáš Fabiš. Trenčania sú v neúplnej tabuľke so ziskom 39 bodov na 8. mieste. Košičanom patrí s 24 bodmi 10. priečka.Domáci sa mohli ujať vedenia už v 3. minúte, no Akila ani Kupusovič vyložené príležitosti nepremenili. V závere polčasu aktívny Kupusovič vystrašil Figueireda strelou z diaľky. V 69. minúte hostia udreli z prvej šance, po kolmej prihrávke Fabiša sa presadil Qose. Trenčín vyrovnal v 90. minúte zásluhou striedajúceho Donkora, no v závere nadstaveného času rozhodol o zisku troch bodov pre nováčika Fabiš.