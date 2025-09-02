< sekcia Šport
AS Trenčín predĺžil spoluprácu s mladým odchovancom Brandisom

Autor TASR
Trenčín 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalový klub AS Trenčín v utorok informoval, že sa dohodol na predĺžení spolupráce s obrancom Nikolasom Brandisom.
Dvadsaťročný ľavý obranca je odchovancom trenčianskej akadémie This is my sen. Na ligový debut v drese AS ešte čaká. V uplynulých ročníkoch hral okrem trenčianskeho dorastu aj za druholigový MŠK Púchov, kde hosťoval. Člen mládežníckych reprezentačných výberov si zahral aj mládežnícku Ligu majstrov.
„Som rád, že som mohol predĺžiť zmluvu. Pocity sú výborné, je to pre mňa motivácia pracovať ešte viac. Filozofiu klubu poznám veľmi dobre, prešiel som všetkými kategóriami v klube. Minulú sezónu som bol na hosťovaní v Púchove a myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Odohral som tam prakticky celú sezónu v základnej zostave a nabral potrebnú hernú prax a skúsenosti. Som rád, že si ma klub zavolal späť. Som Trenčan, som tu doma a vždy bol môj sen hrať za áčko,“ povedal po podpise zmluvy Brandis pre klubový web AS Trenčín.
