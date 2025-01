Trnava 9. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Philip Azango predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava do roku 2027. Dvadsaťsedemročný krídelník si oblieka dres Trnavy od júla 2023, keď prišiel po trojročnom pôsobení v AS Trenčín.



Azango odohral v prebiehajúcom ročníku Niké ligy dovedna 14 stretnutí, v ktorých strelil tri góly. "Milujem tento klub. Zo začiatku to možno nešlo tak, ako som si predstavoval, ale futbal si tu naozaj užívam a rád by som v tom pokračoval," uviedol Nigérijčan v rozhovore pre oficiálny web Spartaka.



Pri podpise kontraktu s Azangom bol prítomný aj jeho agent Erik Neuschl a prezident klubu Peter Macho, ktorého teší vzájomná dohoda s dôležitým hráčom tímu. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo s Philipom dohodnúť. Rokovania boli náročné a intenzívne, ale na konci je spokojnosť oboch strán. Je veľmi dôležitou súčasťou kádra A-tímu a v klube nám záleží na tom, aby sme kľúčových hráčov udržali. Táto dohoda je toho jasným dôkazom," povedal šéf Spartaka.