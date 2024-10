Bystrica ukončila negatívnu sériu, Rymarenko: Mali sme aj šťastie

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice prelomili v 10. kole Niké ligy šesťzápasovú sériu bez víťazstva a zdolali doma Michalovce 1:0. Zaknihovali druhú výhru v sezóne a vďaka nej sa odlepili z predposlednej priečky v tabuľke a vyšvihli sa na siedme miesto. Veľkú zásluhu má na tom strelec jediného gólu stretnutia Martin Rymarenko.



Ten po zápase priznal, že jeho tím mal aj kúsok potrebného šťastia: "Vedeli sme v akej sme situácii, že tri body budú mať cenu zlata. Bolo to utrápené víťazstvo, no na to sa teraz nebudeme pozerať, lebo dôležité sú tri body. Neviem z akých dôvodov sme sa po góle nejako stiahli, no chvalabohu, že sme udržali víťazstvo 1:0, pretože v ostatných zápasoch sme s tým mali problém, takže z tohto pohľadu je to pozitívne. Pomohlo nám v tomto zápase aj šťastie, ktoré sme v minulom kole proti Košiciam nemali, keď sme si vypracovali veľa šancí, no nepremenili sme ich. Takže teraz sme mali aj kúsok šťastia, išli sme mu však naproti."



Banskobystričania čelili viacerým šanciam súpera. V nadstavenom čase prvého polčasu nádhernou strelou Marcina z 30 metrov inkasovali gól na 1:1, ale VAR ho zrušil pre hru rukou Ikobu v predchádzajúcom súboji. Ďalšiu veľkú šancu mali Zemplínčania v nadstavenom čase druhého polčasu, Pačinda sa ocitol po chybe Mensaha sám pred brankárom Trnovským, no neprekonal ho zoči – voči na hranici päťky. "Čo sa týka gólu Marcina v prvom polčase, tak musím povedať, že som vôbec nevidel ruku Ikobu, no našťastie ju mal a gól neuznali. Marcin to však trafil veľmi dobre, snažil som sa na to zareagovať, ale nestačilo to. Našťastie gól odvolali a neplatil. V závere zápasu v nadstavenom čase prišla neprehľadná situácia, keďže sme sa nedohodli so spoluhráčom, ale chvalabohu to dopadlo dobre pre nás a berieme tri body. Konečne sme to zlomili," opísal banskobystrický brankár. K duelu dodal: "Potrebovali sme body ako soľ, keďže sme mali dlhšiu sériu bez víťazstva. Odmakali sme to poctivo až na krv a sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať. Vedeli sme, že Michalovce budú nepríjemný súper, tvrdý, rázny, čo sa aj potvrdilo. Mali tam aj nejaké príležitosti, ktoré sme dobre vyriešili, môže to byť pre nás odrazový mostík do budúcej roboty."



Michalovčania zaknihovali pod Urpínom tretiu prehru v rade, štyri duely po sebe nevyhrali a zostali tak na poslednej priečke tabuľky. Smutným mužom bol najmä Marcin, ktorý nastúpil v základnej zostave s kapitánskou páskou ako jediný Slovák v mužstve Zemplínčanov. "Nezaslúžená prehra. Boli sme lepší na lopte, mali sme v podstate hru pod kontrolou, ale nevyužili sme šance, takže Bystrica zaslúžene vyhrala, lebo ten gól dala a my sme ho nedali. Na ihrisku boli dôležité body, ktoré sme nezobrali, ale sezóna je ešte dlhá. Keď však budeme takto strácať body, môže sa nám to vypomstiť neskôr, čo nechceme. Opakuje sa to, že tá hra je celkom dobrá, ale na to sa futbal nehrá. Bystrica si to ukopala a zobrala tri body. Nám by pomohlo aj nejaké víťazstvo 1:0, aj keby hra nebola pekná."



Mrzelo ho, že jeho exportný gól v závere prvého polčasu nemohol platiť. "Nevedel som, o čo tam ide. Až v šatni mi vysvetľovali, čo sa tam stalo. My na ihrisku si to neuvedomujeme, ale na to je tam VAR. Keď ruka Ikobu bola, tak asi aj bola."